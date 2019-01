Politik | Länderspiegel - Millionen im Hafen von Mühlberg versenkt

Fast drei Millionen Euro hat der Hafenausbau in Mühlberg an der Elbe gekostet. Ein Windrad-Hersteller wollte hier seine riesigen Flügel verschiffen. Doch der änderte seine Pläne. Jetzt hat die kleine Stadt in Brandenburg einen Hafen, den niemand braucht.