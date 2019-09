Inteview Ramelow 2

Ramelow sieht sich in seiner Regierungsarbeit bestätigt. Er will Ministerpräsident bleiben und tritt an für Rot-Rot-Grün. Er setzt sich für eine solidarische Gesellschaft ein und will wirtschaftlich noch mehr Hochleistungsprodukte aus Thüringen.

