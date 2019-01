Politik | Länderspiegel - Grundschulen am Limit

Immer mehr Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen und die Inklusion behinderter Kinder erschweren den Unterricht an Grundschulen. Hinzu kommt noch die große Zahl an Flüchtlingskindern. Die Schulleiter in Hessen fordern nun mehr Unterstützung.