Politik | Länderspiegel - Die Kanzlerkandidaten im Endspurt

In gut einer Woche wird in Deutschland gewählt. Bis dahin ringen Kanzlerin Merkel und SPD-Kandidat Schulz noch um jede Stimme. Im Wahlkampf-Endspurt sind beide Kandidaten im Nordosten Deutschlands unterwegs, Merkel in Binz und Schulz in Schwerin.