Ohne Parteibuch und mit großen Plänen

Insgesamt gibt es in Deutschland 299 Wahlkreise – in 47 haben sich sogenannte Einzelwahlkämpfer aufstellen lassen, die keiner Partei angehören. Sie haben kaum Chancen, in den Bundestag zu kommen, dennoch werben sie unermüdlich für sich.