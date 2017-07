Politik | Länderspiegel - Nagelneues Parkhaus steht leer

Die niedersächsische Stadt Winsen an der Luhe hat direkt am Bahnhof ein schickes neues Parkhaus gebaut. Doch damit gibt es von Anfang an Probleme: 7,6 Millionen sollte es kosten, fast 11 Millionen sind es geworden. Und jetzt will hier kaum einer parken.