Politik | Länderspiegel - Teures Baumgutachten in Hameln

Die niedersächsische Stadt Hameln hatte ein Gutachten des Baumbestands in Auftrag gegeben, die Zahl der Bäume in der Stadt aber irgendwie völlig unterschätzt. So kostete die Baumzählung am Ende das 14-fache, stolze 130.000 Euro.