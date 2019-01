Politik | Länderspiegel - Kampf um Kita-Plätze

In Deutschland fehlen derzeit rund 300.000 Kita-Plätze und der Bedarf steigt weiter. Besonders in Großstädten ist die Betreuungssituation katastrophal, so auch in Leipzig. Viele Eltern fühlen sich von den Behörden allein gelassen.