Immer mehr Klöster in Bayern schließen

In Bayern werden immer mehr Klöster geschlossen. So zum Beispiel das Salesianerinnen-Kloster in Beuerberg. Der letzte Neueintritt war vor 50 Jahren. Ein Zukunftsmodell könnte die Münchner Abtei Venio sein: die 15 Benediktinerinnen dort arbeiten tagsüber …