Politik | Länderspiegel - Kriminalität unter Nordafrikanern

Eine kleine Gruppe Zuwanderer ist in Sachsen für viele Straftaten verantwortlich. Ein Großteil von ihnen kommt aus Tunesien, Algerien, Libyen und Marokko, viele leben illegal in Deutschland. Warum sind ausgerechnet diese jungen Männer so oft kriminell?