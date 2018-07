Politik | Länderspiegel - Millionenteurer Bahnsteig ohne Züge

Ein altes Haltesignal sorgt für Ärger am Bahnhof in Kleve. Ein schicker, für 2,5 Millionen Euro neu gebauter Bahnsteig sollte einen besseren Übergang von Bahn zu Bus bringen, doch seit anderthalb Jahren darf kein Zug am Neubau halten.