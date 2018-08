Politik | Länderspiegel - Rettungsdienst statt Hausarzt

Ob Nasenbluten, eine Prellung oder Husten – immer öfter wird im niedersächsischen Landkreis Vechta der Krankenwagen gerufen, denn es fehlt an Hausärzten in der ländlichen Region. Die Einsatzkräfte bringt das an den Rand der Belastbarkeit.