Politik | Länderspiegel - Seehofer weiter unter Druck

Trotz des Desasters bei der Bundestagswahl will Horst Seehofer weiter CSU-Chef bleiben. Während der Jamaika-Sondierungen soll es in München keine weitere Personaldiskussion geben. Doch der Unmut in den eigenen Reihen wächst, vor allem beim Nachwuchs.