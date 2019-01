Politik | Länderspiegel - Felchenzucht im Bodensee?

Felchen sind eine Spezialität in Restaurants am Bodensee. Doch die meisten Felchen müssen inzwischen importiert werden – im See leben immer weniger Fische, weil Nährstoffe fehlen. Jetzt gibt es Pläne, die Felchen in Aquakulturen zu züchten.