Politik | Länderspiegel - Trauer um Helmut Kohl

Helmut Kohl ging als Kanzler der deutschen Einheit in die Geschichtsbücher ein. Gestern ist er im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Oggersheim gestorben. In Trauer, aber vor allem mit großem Respekt verneigen sich die Menschen vor dem Altkanzler.