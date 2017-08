Politik | Länderspiegel - Trauer und neue Terrorangst

Schon wieder ein LKW als Waffe, diesmal trifft es Barcelona. Entsetzen und Trauer in Köln, der Partnerstadt. Deutschlands größtes Stadtfest in Dresden findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. An allen Zufahrtsstraßen werden Sperren aufgebaut.