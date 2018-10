Politik | Länderspiegel - Länderspiegel vom 13. Oktober 2018

Die CSU und das drohende Desaster – Wahlkampfendspurt in Bayern / Immer mehr Patienten und Aufgaben – Kinderärzte häufig überlastet / Angst vor EU-Fangquoten – Heringsfischer an der Ostsee in Not / Hammer der Woche – Sonthofener Ampelfrauen sollen weg