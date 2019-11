Länderspiegel vom 16. November 2019

Frauen in den Männergesangverein? – Die Debatte um das Vereinsrecht / Sanieren oder abreißen – Was tun mit maroden Beton-Rathäusern? / Gestresst und ausgebrannt – Überlastete Ärzte an Krankenhäusern / Hammer der Woche – Quadratmeter oder Kubikmeter?

Beitragslänge: 31 min Datum: 16.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.11.2020 Video herunterladen