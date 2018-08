Politik | Länderspiegel - Länderspiegel vom 18. August 2018

Mit den Themen: Streiks an Uni-Kliniken in NRW – Arbeitskampf zu Lasten der Patienten? / Kinderarmut in Frankfurt/Oder – Kein Geld, keine Zukunft? / Erst ausgebildet, dann abgeschoben – Neue Diskussion um das Bleiberecht