Länderspiegel vom 20. Februar 2021

Mit den Themen: Urlaub von Corona – Müssen Reisen an Ostern ausfallen? / Kümmern statt Klatschen – Freiwillige helfen in der Pflege / Dreyer oder Baldauf – Wer gewinnt in Rheinland-Pfalz? / Hammer der Woche – Landesbetrieb holzt Straßenbäume weg

31 min 31 min 20.02.2021 20.02.2021 Video verfügbar bis 20.02.2022 Video herunterladen