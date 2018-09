Politik | Länderspiegel - Länderspiegel vom 22. September 2018

Mit den Themen: Sommer ade – Bilanz über Dürreleid und Hitzeprofit / O‘zapft is! – Wiesn spült Millionen nach München / Kerosinregen in der Pfalz – Jumbos erleichtern sich überm Wald / Hammer der Woche in Ostfriesland – Vogelwarte ohne Treppe