Politik | Länderspiegel - Länderspiegel vom 24. Juni 2017

Alarmierende Hitzewellen – wie Städte ihre Bürger schützen / Bezahlbarer Wohnraum – Dresden will hohe Mieten drosseln / Schwarz-Rot-Grün in Magdeburg – Clinch in der Kenia-Koalition / Hammer der Woche – Asphalt auf teurem Granitpflaster