Politik | Länderspiegel - Länderspiegel vom 24. März 2018

Mit den Themen: Leben mit Stütze – Hartz IV-Diskussion neu entbrannt / Plastikmüll an der Schlei – Umweltskandal in Schleswig-Holstein / Ein Ort kommt nicht zur Ruhe – wieder rechte Demo in Kandel / Hammer der Woche – sinnloser Schotterweg in Saulheim