Politik | Länderspiegel - Länderspiegel vom 25. Mai 2019

Mit den Themen: Gaffer am Straßenrand – Länder fordern höhere Strafen / Stimmungstest in Grenzstadt Görlitz – AfD-Kandidat will OB werden / Endspurt in Bremen – Spannung vor der Bürgerschaftswahl / Hammer der Woche – Ärger um hohe Abwassergebühren