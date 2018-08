Politik | Länderspiegel - Länderspiegel vom 28. Juli 2018

Mit den Themen: Deutschland schwitzt – Hitzewelle und die Folgen / Nach der Özil-Debatte – Was Deutschtürken in Mannheim sagen / Wahlkampf in Bayern – Wie sich die Parteien positionieren / Hammer der Woche – Solaranlage muss handbetrieben werden