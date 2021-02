Länderspiegel vom 28. März 2020

Mit den Themen: Eingesperrt in Neustadt – Dorf in Thüringen unter Quarantäne / Corona-Streife in Hamburg – Ausgangsbeschränkungen werden befolgt / Laschet und die Krise – Kritik am NRW-Ministerpräsidenten

30 min 30 min 28.03.2020 28.03.2020 Video verfügbar bis 28.03.2021 Video herunterladen