Politik | Länderspiegel - Länderspiegel vom 5. Mai 2018

Großeinsatz in Flüchtlingsunterkunft – aufgeheizte Stimmung in Ellwangen / Kahlschlag in der Notfallversorgung? – Krankenhäuser schlagen Alarm / Gelebte Integration – Deutsche und Polen in der Uckermark / Hammer der Woche – Teurer Schilderwahn in Pankow