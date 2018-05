Politik | Länderspiegel - Länderspiegel vom 7. Oktober 2017

Mit den Themen: CSU vor Spitzentreffen – wohin driftet die Union? / Jamaika in Kiel – Bilanz nach 100 Tagen / Bekifft am Steuer – Drogenkontrolle in Bremen / Hammer der Woche – teurer Heckenschnitt in Schleswig