Politik | Länderspiegel - Länderspiegel vom 8. September 2018

Mit den Themen: Mob in Chemnitz? – Was sagen die Bürger der Stadt / MP Kretschmer unter Druck – Diskussion um Extremismus in Sachsen / Heile Welt in Hassum – Wo das Dorfleben noch funktioniert / Hammer der Woche – Brücke seit 13 Jahren gesperrt