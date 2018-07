Politik | Länderspiegel - Wahlkampf in Niedersachsen

In Niedersachsen geht es nach der Bundestagswahl direkt mit dem Wahlkampf weiter: Am 15. Oktober ist Landtagswahl. Wie motivieren sich CDU und SPD nach der Schlappe im Bund? Gehen die kleinen Parteien mit Rückenwind in die heiße Wahlkampfphase?