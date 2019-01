Politik | Länderspiegel - Wahlkampf an der Waterkant

Am 7. Mai wird in Schleswig-Holstein gewählt. Sowohl Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) als auch sein Herausforderer Daniel Günther (CDU) glauben an den Wahlsieg. Meinungsforscher erkennen fünf Wochen vor der Wahl noch keine Wechselstimmung.