Landtagswahl in Hessen entschieden

Etliche Pannen in Frankfurter Wahllokalen sorgten nach der Landtagswahl in Hessen für Ungewissheit. Nun steht das Endergebnis endlich fest: Die Neuauszählung bestätigte eine schwarz-grüne Mehrheit. In Hessen können Koalitionsgespräche beginnen.