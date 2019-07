Die Bodenseeregion ist ein echtes Highlight. In luftigen Höhen auf dem Münster, flanieren durch mittelalterliche Gassen von Konstanz oder auf dem Seerhein zum Wakeboarden. Und in der Niederburg kann man in uriger Gemütlichkeit badischen Wein genießen.

Beitragslänge: 5 min Datum: 29.06.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.06.2020