Monheim will kostenlosen Nahverkehr

Viele Kommunen in NRW sind überschuldet, nicht so die 43.000-Einwohner-Stadt Monheim. Nach der Senkung der Gewerbesteuer 2007 siedelten sich zahlreiche Unternehmen an, die Steuereinnahmen sprudeln. Nun will Monheim den kostenlosen Nahverkehr einführen.

Datum: 13.07.2019