Natur genießen im Herzen Bayerns

Die Isar schlängelt sich durch München und lädt im Naturfreibad, an der Surfer-Welle oder auf den Kiesbänken zum Sommersonne-Genießen ein. Dazwischen ein leckerer Kuchen beim „Isarfräulein“ oder ein kühles Helles in der Waldwirtschaft am Isarufer.

Beitragslänge: 4 min Datum: 17.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.08.2020