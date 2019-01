Politik | Länderspiegel - Lieber Vizekanzler als Hamburger Rathaus?

Hamburgs Oberbürgermeister Olaf Scholz will offenbar Finanzminister und Vizekanzler werden. Aber was, wenn die GroKo doch noch platzt? Ein Bürgermeister, der nur bleibt, weil er den besseren Job nicht bekommen hat – Scholz wäre in seinem Amt beschädigt.