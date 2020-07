Oppenau: Bewaffneter gefasst

Der 31-jährige Mann, der bei einer Routinekontrolle in Oppenau vier Polizisten entwaffnete und dann in den Wald flüchtete, ist gefasst. Nach tagelanger Großfahndung nahm die Polizei ihn am Freitagabend fest. Die Menschen in der Region sind erleichtert.

