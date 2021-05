Pflegebranche am Limit

Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen gehen in der Pandemie noch mehr an ihre Belastungsgrenzen als ohnehin schon. Trotzdem bewerben sich wieder mehr junge Menschen um eine Ausbildung in der Pflege. Auch die Löhne sind in den letzten Jahren gestiegen.

4 min 4 min 15.05.2021 15.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.05.2022 Video herunterladen