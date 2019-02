Politik | Länderspiegel - Pflegeheime finden kein Personal mehr

Pflegeeinrichtungen arbeiten zunehmend am Anschlag. Es fehlen Pflegekräfte, Auszubildende und auch Ausbilder. So auch in der Seniorenresidenz in Menden: Wegen des Fachkräftemangels kann dort eine ganze Abteilung nicht geöffnet werden.