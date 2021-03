Pilotprojekt: Impfen beim Hausarzt

Silvia Schiffer, Hausärztin in Hennigsdorf bei Berlin, ist eine von wenigen, die im Rahmen eines Pilotprojektes in Brandenburg in ihrer Praxis mit dem Biontech-Impfstoff impfen darf. Die Nachfrage ist riesig, der Nachschub an Impfstoff jedoch noch gering.

