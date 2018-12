Politik | Länderspiegel - Reise ins Weihnachts-Wunderland

Kaum ein Landstrich in Deutschland ist zur Weihnachtszeit so gemütlich und voller Tradition wie das Erzgebirge. Unsere Deutschlandreise führt uns in Schnitzkunststuben, tief ins Bergwerk und hoch auf den verschneiten Fichtelberg.