Kein Bundesland hat mehr Weinberge als Rheinland-Pfalz. Die Winzer in den sechs Anbaugebieten Rheinhessen, Pfalz, Mosel-Saar-Ruwer, Mittelrhein und Ahr fahren hier mehr als zwei Drittel der gesamten Lese ein. Der Deutschen liebste Trauben: Riesling und Dornfelder, seit Jahren ungeschlagen, auch wenn neuerdings mehr und mehr Exoten wie Chardonnay oder St. Laurent hinzukommen. Kein Wunder, dass sich auch bekannte Sektkellereien im Lande finden: Kupferberg und Goldhand in Mainz, Deinhard in Koblenz und Faber in Trier. 12.000 Betriebe produzieren Millionen von Litern - und exportieren ihren Wein und Sekt in die ganze Welt.