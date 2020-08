Riskanter Badespaß im Corona-Sommer

Weil Freibäder vielerorts noch gar nicht oder nur eingeschränkt geöffnet sind, wollen sich viele in nahegelegenen Gewässern abkühlen. Die Folge: Massenansturm auf Badestellen und Sperrungen. Und die DLRG warnt vor gefährlichen Strömungen in Rhein und Co.

something 4 min something 01.08.2020 Video verfügbar bis 02.08.2021