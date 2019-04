Politik | Länderspiegel - Schneller, grüner, Söder!

Die bayerische Staatsregierung nimmt den Gesetzentwurf aus dem Volksbegehren „Artenschutz“ an. Ministerpräsident Söder will so konservative Wähler zurückholen, die ihr Kreuz bei der letzten Wahl bei den Grünen gesetzt haben. Was sagt die CSU-Basis dazu?