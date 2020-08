Städtetourismus leidet

In München hätte bald das Oktoberfest Millionen Besucher angelockt und ordentlich Geld in die Kassen gespült. Nun sind die Hotels leer und die ersten Souvenirläden am Hofbräuhaus müssen schließen. Auch Hamburg leidet unter dem Touristenschwund.

29.08.2020