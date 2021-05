Standortschließung Ost

Das Haribo-Werk in Sachsen ist nur ein Beispiel von vielen, in denen Unternehmen mit Sitz im Westen ihre Standorte im Osten aufgeben. Dreißig Jahre nach der Wende sind die Löhne im Osten gestiegen, in die Fabriken aber müsste dringend investiert werden.

