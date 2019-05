Politik | Länderspiegel - Stimmungstest in Görlitz

Görlitz gilt seit der Bundestagswahl 2017 als AfD-Hochburg. Nun will die Partei in der Grenzstadt an der Neiße erstmals in Deutschland den Oberbürgermeister stellen. Die Kommunalwahl gilt als Stimmungstest für Sachsen vor der Landtagswahl im Herbst.