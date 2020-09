Streit um Aufnahme von Flüchtlingen

Nach der Brandkatastrophe von Moria wird Deutschland nun doch bis zu 150 Flüchtlinge aus dem Lager aufnehmen. Viel zu wenige, sagen Kritiker. Zehn deutsche Städte haben in einem Brief an Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer ihre Hilfe angeboten.

