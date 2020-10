Streit um Beherbergungsverbot

In vielen Bundesländern bröckelt das Beherbergungsverbot. Doch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig steht zu ihrer harten Haltung. Die Mitarbeiter der Ordnungsämter müssen die Einhaltung kontrollieren – zum Beispiel in Waren an der Müritz.

