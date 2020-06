Touristenandrang trotz Corona-Regeln

Am Pfingstwochenende mit Traumwetter waren die beliebtesten Urlaubsorte in Deutschland überfüllt. Viele schauen mit Sorgen Richtung Sommerferien, wenn doppelt und dreifach so viele Urlauber die Top-Ziele an der See oder in den Bergen fluten werden.

Beitragslänge: 4 min Datum: 06.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.06.2021